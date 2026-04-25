Il 25 Aprile a Firenze le celebrazioni a Palazzo Vecchio La sindaca Funaro | Dedicato ai giovani e al loro futuro

Il 25 aprile si sono svolte le celebrazioni a Firenze, con eventi organizzati in Palazzo Vecchio. La sindaca ha partecipato alle iniziative, sottolineando il significato della giornata come momento di memoria e riflessione. Durante la cerimonia, sono stati letti alcuni discorsi ufficiali e distribuiti materiali informativi. La città ha anche organizzato incontri pubblici e momenti di ritrovo in diverse zone, coinvolgendo cittadini di tutte le età.

Firenze, 25 aprile 2026 – Giornata di festa anche a Firenze, dove le celebrazioni del 25 aprile sull’Arengario di Palazzo Vecchio hanno visto protagoniste tre voci di donne: la sindaca di Firenze Sara Funaro, la Presidente emerita della Corte Costituzionale e Socia Corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, professoressa Silvana Sciarra, e la presidente ANPI Firenze Vania Bagni. Le celebrazioni sull’Arengario. “Nell'80esimo anniversario del voto alle donne questa festa assume un significato ancora più importante. La nostra attenzione deve andare, soprattutto, ai più giovani, ai ragazzi, che quando ci sono questioni importanti, quando ci sono i valori da difendere, si mobilitano e fanno sentire la propria voce.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il 25 Aprile a Firenze, le celebrazioni a Palazzo Vecchio. La sindaca Funaro: “Dedicato ai giovani e al loro futuro” Notizie correlate Leggi anche: Referendum, alta affluenza a Firenze: la sindaca Funaro esulta 25 aprile a Firenze, Funaro: “Resistenza radice più profonda della nostra democrazia”“Nell’80mo anniversario del voto alle donne – ha detto Sara Funaro – questa festa assume un significato ancora più importante. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Concerto per la Festa della Liberazione; Firenze ricorda l’81° anniversario della Liberazione, gli appuntamenti in città; 25 Aprile, gli eventi e le celebrazioni a Firenze e in Toscana. A Sant'Anna di Stazzema cerimonia con Schlein; OGGI IN CITTÀ!. Il 25 Aprile a Firenze, le celebrazioni a Palazzo Vecchio. La sindaca Funaro: Dedicato ai giovani e al loro futuroLe storie delle donne della Resistenza fiorentina sono state al centro dell’intervento della prima cittadina, che ha aggiunto: Quest’anno questa ricorrenza assume un significato ancora più profondo. lanazione.it Le celebrazioni per il 25 aprile a Firenze, Funaro: 'La Resistenza è la radice più profonda della nostra democrazia'Sono state tre voci di donne ad alternarsi oggi nelle celebrazioni del 25 aprile dall’Arengario di Palazzo Vecchio: la sindaca di Firenze Sara Funaro, la Presidente emerita della Corte Costituzionale ... 055firenze.it Palazzo Vecchio ha respinto la richiesta dei commercianti ambulanti dei quartieri: “Giusto celebrare come si deve questo anniversario”. A Sant’Anna di Stazzema ci sarà la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein - facebook.com facebook Giani e l’operazione sindaco: ora fa il “divulgatore” a Palazzo Vecchio. Funariani in allerta x.com