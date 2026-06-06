Durante il fine settimana del 6 e 7 giugno, musei e spazi culturali in Toscana saranno accessibili gratuitamente, tra cui alcune sedi a Firenze. In città si terranno anche spettacoli e eventi, tra cui un concerto di Asmik Grigorian al Maggio Musicale. La domenica sarà dedicata alle aperture speciali dei musei cittadini e alla promozione di iniziative culturali, con molte attività pensate per coinvolgere il pubblico nel weekend.

FIRENZE – Molti eventi a Firenze e in Toscana, durante il primo week di giugno 2026. Il 7 è la Domenica Metropolitana: tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze possono visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi e prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalla Fondazione MUS.E. Per le famiglie con bambini sono in programma numerose attività, come il percorso animato in Palazzo Vecchio Per fare una città ci vuole un fiore, Vita di corte e il laboratorio d’arte Upside down: un ritratto capovolto, dedicato all’artista George Baselitz, presso il museo Novecento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Week end 6-7 giugno a Firenze e in Toscana: musei gratis, spettacoli, eventi

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Questa mattina mi sono svegliata e in cucina ho ritrovato il mazzo di fiori che mi è stato regalato qualche giorno fa. bit.ly/Radio2FB #7giugno - Risveglio di Natascha Lusenti aGood Morning Radio2 Weekend ON AIR il sabato e la domenica alle 6 con @m x.com

Cosa c'è questo weekend? 6–7 giugno reddit

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