Week end lungo 1-3 maggio a Firenze e in Toscana | musei gratis domenica spettacoli eventi

Dal 1° al 3 maggio, Firenze e la Toscana offrono un lungo fine settimana ricco di iniziative. Domenica, molti musei saranno accessibili gratuitamente, e si svolgeranno diversi spettacoli e eventi pubblici. Durante il fine settimana si terrà anche l’88° edizione del Maggio Musicale, con concerti e rappresentazioni. In piazza ci sarà il Trofeo Marzocco, una competizione sportiva che coinvolge diverse discipline.

IRENZE – Molti gli spettacoli e gli eventi in questo primo week end di maggio a Firenze e in Toscana. Venerdì 1° quasi tutti i musei saranno regolarmente aperti al pubblico, con ingresso a pagamento. Domenica 3 Grazie alla #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che ogni prima domenica del mese promuove l’accesso libero ai musei e ai parchi archeologici statali, sono gratis Galleria dell’Accademia, Museo Nazionale del Bargello, Museo delle Cappelle Medicee, Complesso di Orsanmichele, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti. Il 3 è anche la Domenica Metropolitana, con musei civici gratis per i residenti della città metropolitana.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Week end lungo 1-3 maggio a Firenze e in Toscana: musei gratis domenica, spettacoli, eventi Notizie correlate Leggi anche: Week end 7-8 marzo a Firenze e in Toscana: musei gratis per le donne, spettacoli, eventi Leggi anche: Week end 11-12 aprile a Firenze e in Toscana: musei civici gratis, spettacoli, eventi Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ponte del Primo Maggio: ecco qualche meta perfetta per un mini break primaverile; Guida al weekend lungo del 1°maggio: i 10 eventi da non perdere; I 10 eventi con cui accendere il lungo weekend del 1° maggio; Weekend lungo del Primo Maggio, cosa fare a Pisa e provincia. Anolini, pancetta, la Galeina Grisa, poi musica e arte: cosa fare nel lungo week endLungo week end del 1° maggio con tanti eventi a Piacenza e provincia: in calendario feste, sagre, spettacoli e appuntamenti culturali. Abbiamo selezionato ... piacenzasera.it Meteo 1 maggio, le previsioni in vista del ponteCosa ci aspetta in vista del lungo week end secondo Daniele Ingemi, lo scirocco scalda la Sicilia ma venerdì sorprese ... tempostretto.it Altra settimana di dopo la Design Week,senza riposo si parte subito per Roma,domani mattina ad 1Mattina su Rai1 parleremo di come riuscire a preparare un ottimo cappuccino utilizzando strumenti casalinghi - facebook.com facebook