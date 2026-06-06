Vuelle cerca nuovo presidente, coach e giocatori dopo mesi di crisi. La conferenza di ieri ha confermato che Dalla Salda è il dirigente principale, nonostante le difficoltà ancora presenti. La società sta ricostruendo la squadra e il management, senza indicazioni su tempi o nomi. La squadra si prepara a una nuova fase, con un cambio di rotta deciso da Dalla Salda. La situazione resta complessa, ma la gestione sembra aver preso il controllo.

Se fino a pochi giorni fa era tempesta sul cielo biancorosso, la conferenza di ieri ha chiarito chi tiene in mano la barra del timone, pur in mezzo ad un mare ancora agitato: è Dalla Salda il comandante. Dopo lo smantellamento della squadra che aveva fatto innamorare i tifosi si è preso delle responsabilità ("ho scelto io di non rinnovare nessuno durante la stagione, per non rompere gli equilibri") ma non tutte perché aggiunge "e non volevo impegnare la società senza un portafoglio per poterlo fare". La prima decisione, comunque, è presa: Spiro Leka non continuerà la sua avventura sulla panchina pesarese e il diesse Nicola Egidio è già al lavoro per cercare un sostituto. "Non rinnoveremo il contratto al coach, la nostra idea è di voltare pagina visto che questa squadra non possiamo tenerla insieme" ha detto l’ad. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, quasi una ripartenza da zero. Cercasi presidente, coach e giocatori

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