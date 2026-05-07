vuelle biglietti quasi solo per i pesaresi

Ieri sera alle 20.15 è stata aperta la prevendita dei biglietti per le due partite di playoff contro Rimini. La vendita si è concentrata esclusivamente sui residenti nella zona, con un'attenzione particolare ai tifosi pesaresi. La scelta di limitare le vendite a questa categoria si è verificata solo in quel momento, lasciando poche ore per l'acquisto. La vendita è avvenuta attraverso canali ufficiali e punti vendita autorizzati.

Solo alle 20.15 di ieri sera alla Vuelle è stato concesso di sbloccare la prevendita in vista delle due gare che apriranno la serie playoff contro Rimini. Ci sono volute due riunioni e due determine per decidere come gestire l’ordine pubblico che lascia con l’amaro in bocca sia i riminesi, ai quali sono stati concessi appena 150 biglietti per garauno, ma soprattutto tutti i tifosi marchigiani non residenti in provincia di Pesaro e Urbino che non potranno entrare al PalaTriccoli sabato sera quando si apriranno i quarti di finale ma nemmeno alla Vitrifrigo Arena lunedì e questo è davvero incomprensibile. Per quanto riguarda garauno, la società ha stabilito una prelazione per gli abbonati, con posti non numerati, che terminerà venerdì 8 maggio alle 13.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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