Valtur ripartenza con ambizione | il ds Iozzelli e coach Brienza guidano la corsa alla Serie A

Da brindisireport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Valtur Brindisi ha presentato ufficialmente il nuovo direttore sportivo e l'head coach, rispettivamente Giulio Iozzelli e Nicola Brienza. L’evento si è svolto nel pomeriggio nel PalaPentassuglia, con la presenza del presidente e del vicepresidente della società. La squadra punta a tornare in Serie A, con una guida tecnica e dirigenziale rinnovata.

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BRINDISI - La Valtur Brindisi riparte da Giulio Iozzelli e Nicola Brienza. Nel pomeriggio, nella sala stampa del PalaPentassuglia, sono stati presentati il nuovo direttore sportivo e il nuovo head coach biancoazzurro, alla presenza del presidente Nando Marino, del vicepresidente Mino Distante. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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