Valtur ripartenza con ambizione | il ds Iozzelli e coach Brienza guidano la corsa alla Serie A

Notizia in breve

La Valtur Brindisi ha presentato ufficialmente il nuovo direttore sportivo e l'head coach, rispettivamente Giulio Iozzelli e Nicola Brienza. L’evento si è svolto nel pomeriggio nel PalaPentassuglia, con la presenza del presidente e del vicepresidente della società. La squadra punta a tornare in Serie A, con una guida tecnica e dirigenziale rinnovata.