Italia solida e concreta | Antropova e Adigwe piegano l’Olanda nel secondo match di VNL

L’Italia ha battuto l’Olanda nel secondo match della Volleyball Nations League 2026. Antropova e Adigwe hanno contribuito alla vittoria con punti decisivi. La squadra italiana ha vinto in tre set, mantenendo il controllo durante tutta la partita. L’Olanda ha tentato di reagire, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-0.

L’Italia continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al Nilson Nelson di Brasilia le azzurre di Julio Velasco superano l’Olanda con un convincente 3-0 (25-22, 25-18, 25-22), allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali e confermando le ottime sensazioni emerse all’esordio contro la Bulgaria. Ancora una volta le protagoniste sono state Ekaterina Antropova, top scorer con 18 punti, e Merit Adigwe, autrice di 14 punti, ma il successo nasce soprattutto dalla qualità del gioco collettivo espresso dall’Italia, molto efficace in fase break e solidissima in difesa grazie a una brillante Eleonora Fersino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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