Il club di volley maschile di serie B ha annunciato che il predecessore di quest’anno, Claudio Visani, potrebbe rimanere nello staff tecnico. Nel frattempo, la società ha deciso di affidare la panchina a coach Patrick Bandini, sostituendo l’attuale allenatore. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui piani futuri. La squadra continuerà a competere con la nuova guida tecnica nella prossima stagione.

La Querzoli cambia il manico: saluta Claudio Visani che, in barba a un’ecatombe d’infortuni che hanno costellato la stagione e martoriato la rosa, ha condotto Forlì a un brillante quarto posto a ridosso della zona playoff in serie B e, a sorpresa, affida la guida tecnica della prima squadra a Patrick Bandini. "L’avvicendamento risponde all’esigenza di dare alla società una pianificazione nel medio periodo – recita la nota divulgata dal club biancoblù –. Coach Visani ci ha indicato la strada e avrà sempre la nostra stima e gratitudine. Nei prossimi giorni valuteremo insieme possibili incarichi all’interno dello staff". Ravennate classe ’93... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley serie B maschile, il predecessore Visani potrebbe restare nello staff. Sorpresa, Forlì punta su coach Patrick Bandini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Novità per la Querzoli Volley Forlì: Patrick Bandini è la nuova guida tecnicaLa Querzoli Volley Forlì ha annunciato l’ingaggio di Patrick Bandini come nuovo allenatore della prima squadra maschile di serie B.

Volley femminile - Serie "C»: il mercato. Nottolini cambia: Pocai il coach. Ecco come sarà il nuovo staffNel volley femminile di serie C, la Nottolini ha iniziato già da ieri sera le operazioni per la prossima stagione, senza attendere la fine della...

Temi più discussi: Volley serie B maschile, il predecessore Visani potrebbe restare nello staff. Sorpresa, Forlì punta su coach Patrick Bandini; Volley Forlì, al via l'era Patrick Bandini: obiettivo Serie A puntando sui giovani della Romagna; Novità per la Querzoli Volley Forlì: Patrick Bandini è la nuova guida tecnica.

Volley serie B maschile, il predecessore Visani potrebbe restare nello staff. Sorpresa, Forlì punta su coach Patrick BandiniLa Querzoli cambia il manico: saluta Claudio Visani che, in barba a un’ecatombe d’infortuni che hanno costellato la stagione e martoriato la rosa, ha condotto Forlì a un brillante quarto posto a ridos ... sport.quotidiano.net

Novità per la Querzoli Volley Forlì: Patrick Bandini è la nuova guida tecnicaPatrick Bandini vanta un curriculum di assoluto prestigio, maturando importanti esperienze nello staff di Angelo Lorenzetti a Perugia in SuperLega e, in precedenza, a Ravenna, Siena e Bologna ... forlitoday.it