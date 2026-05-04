Volley Serie B maschile Npsg amaro congedo Monza ok alla distanza

Nel campionato di volley di Serie B maschile, la partita tra Npsg Elettrosistemi e Diavoli Rosa si è conclusa con la vittoria degli ospiti in quattro set. La squadra di casa ha vinto il primo parziale, ma poi ha subito la rimonta avversaria, che ha portato il risultato finale a favore di Monza. La formazione di Spezia ha schierato Melato, Buffo, Alletti, Chadtchyn, Sozzi, Moretti, Ribolini, Girelli, Orlandi e Currarino, con i liberi Borrello e Rossini.

Npsg Elettrosistemi 1 Diavoli Rosa 3 (26-24; 23-25; 16-25; 19-25) NPSG ELETTROSISTEMI SPEZIA: Melato, Buffo, Alletti, Chadtchyn, Sozzi, Moretti, Ribolini, Girelli, Orlandi, Currarino, liberi Borrello e Rossini. All. Parisi DIAVOLI ROSA MONZA: Prada, Argano, Bussolari, Massari N., Zara, Viganò. Libero Andrizzi. All. Traviglia Arbitri: Maccotta e Bozomo LA SPEZIA – Diciannovesima sconfitta per la Npsg Elettrosistemi che nella penultima sfida del campionato (ultima di fronte al proprio pubblico) cade sotto i colpi dell’ Allianz Diavoli Rosa Monza. Il successo vale ai brianzoli la matematica salvezza, mentre gli spezzini hanno già dovuto fare i conti con l’amara realtà della retrocessione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Serie B maschile. Npsg, amaro congedo. Monza ok alla distanza Notizie correlate Volley Serie B maschile. Npsg batte SaronnoNPSG ELETTROSISTEMI 3 PALLAVOLO SARONNO 0 (25-22 / 25-22 / 25-23) NPSG ELETTROSISTEMI: Melato, Buffo, Chadtchyn, Alletti, Sozzi, Moretti, libero... Volley maschile serie B. Pesante sconfitta casalinga per la NpsgNpsg Elettrosistemi Sp 0 Caronno Ets Rossella 3 (24-26 / 12-25 / 18-25) Npsg Elettrosistemi Sp: Adesso, Buffo, Alletti, Chadtchyn, Currarino,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il programma della serie B maschile; Volley, altra bresciana retrocessa in B maschile: è il Cazzago; Volley serie B maschile. Mesagne-Terzigno, ultima partita casalinga; Volley, Serie B – I giovani del Mo.Re. Volley sulla strada della Canottieri Ongina. Volley Serie B maschile. Npsg, amaro congedo. Monza ok alla distanzaNpsg Elettrosistemi 1 Diavoli Rosa 3 (26-24; 23-25; 16-25; 19-25) NPSG ELETTROSISTEMI SPEZIA: Melato, Buffo, Alletti, Chadtchyn, Sozzi, Moretti, Ribolini, Girelli, ... sport.quotidiano.net Volley, altra bresciana retrocessa in B maschile: è il CazzagoSi appesantisce ulteriormente il bilancio stagionale delle squadre della nostra provincia. Montichiari saluta la categoria con una vittoria, l’ultima a sperare ancora è l’Asola Remedello ... giornaledibrescia.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. Michael Jackson · Don't Stop 'Til You Get Enough. MEGARALLY FINECO Rivediamo insieme questo megarally @finecobank tra @savinodelbenevolley e @imocovolley in Campionato #Volleyball #adv #volley #powe - facebook.com facebook