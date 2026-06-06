Il candidato ha dichiarato di voler migliorare la vivibilità della città concentrandosi su sicurezza, parcheggi e strade. Ha annunciato l’intenzione di lavorare con il buon senso per rendere più sicuro e accessibile il centro urbano. Non ha fornito dettagli su proposte specifiche o interventi concreti, ma ha sottolineato l’importanza di ascoltare le esigenze dei cittadini. La campagna si focalizza sulla volontà di favorire un ritorno alla normalità attraverso interventi pratici e condivisi.

Filippo Boscagli, perché i lecchesi dovrebbero votare lei al ballottaggio? "Perché voglio lavorare con il buon senso per rendere Lecco più vivibile per tutta la comunità, un ritorno alla quotidianità che parta dall’ascolto di ognuno". Perché invece non dovrebbero votare il suo avversario? "Io non dirò ai cittadini chi non votare, non è nel mio stile. Dico solo in questi anni sono emerse diverse criticità, e con molta semplicità oggi c’è l’opportunità di cambiare, cosa molto sana in democrazia". La cosa più bella di Lecco? "Secondo me è la sua comunità: una città fatta di persone, associazioni e realtà vive che costruiscono valore e che ho la fortuna di conoscere e aver incontrato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Voglio una città più vivibile. Inizio da sicurezza parcheggi e strade"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

My arrogant ex, to spite me, introduced his cold brother, but I found true love because of it!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: «Tutte le strade verso una città vivibile», la passeggiata di Alternativa Comune

AmbientalMente Lecco presenta i 32 candidati: "Una comunità di persone per una città più sostenibile, giusta e vivibile"AmbientalMente Lecco ha annunciato ufficialmente i 32 candidati che si presenteranno alle prossime elezioni amministrative.

Temi più discussi: Voglio una città più vivibile. Inizio da sicurezza parcheggi e strade; Vigili di quartiere: oltre 330 servizi di vigilanza da inizio anno e più di 1.000 attività contattate sul territorio; Ecco 6 città italiane per un nuovo inizio: destinazioni dove trasferirsi con serenità; Mai visto un Golden Gala così.

Nel corso del weekend Kyiv e altre città ucraine sono state colpite da un nuovo attacco, uno dei più grandi dall’inizio della guerra: decine di vittime e centinaia di persone ferite. Ancora una volta, a pagare il prezzo più alto sono i civili. x.com

Voglio una città più vivibile. Inizio da sicurezza parcheggi e stradeFilippo Boscagli, perché i lecchesi dovrebbero votare lei al ballottaggio? Perché voglio lavorare con il buon senso per rendere ... ilgiorno.it

7 giorni di viaggio economico in una città europea, volando dall'Italia ad agosto reddit

Una città in eterno movimento: l’immaginario di Roma per Umberto VattaniDiplomatico tra i più autorevoli della storia recente della politica estera italiana, l’Ambasciatore Umberto Vattani ha legato il proprio nome non solo alla diplomazia internazionale ma anche a una ... exibart.com