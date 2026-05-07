Arezzo, 7 maggio 2026 – «Tutte le strade verso una città vivibile». « Camminare per la propria città non dovrebbe essere una sfida all’efficienza fisica o sensoriale – dice Alternativa Comune – Eppure, per molti, attraversare una strada significa scontrarsi con marciapiedi insicuri, barriere, assenza di zone d’ombra e una cronica mancanza di panchine - che non sono semplici arredi, ma soste necessarie per chi vive il tempo e lo spazio con un ritmo differente. Venerdì 8 maggio ci riprendiamo il diritto di osservare ciò che di solito viene ignorato. Una città vivibile deve sapersi calibrare sulle esigenze di ogni individuo: anziani, persone con disabilità motoria e persone con neurodivergenze.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Tutte le strade verso una città vivibile», la passeggiata di Alternativa Comune

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