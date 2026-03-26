AmbientalMente Lecco presenta i 32 candidati | Una comunità di persone per una città più sostenibile giusta e vivibile

AmbientalMente Lecco ha annunciato ufficialmente i 32 candidati che si presenteranno alle prossime elezioni amministrative. La lista comprende 16 uomini e 16 donne, tutti scelti per rappresentare una comunità impegnata a promuovere una città più sostenibile, giusta e vivibile. I candidati hanno deciso di partecipare con convinzione a questa esperienza civica, sottolineando la volontà di contribuire al cambiamento locale.

Lista civica autonoma con 16 uomini e 16 donne: giovani, professionisti, lavoratori e persone impegnate nel sociale per un progetto politico che tiene insieme ambiente, economia e coesione Le persone che compongono la lista portano con sé esperienze diverse, competenze maturate nei più vari ambiti, passioni personali e storie differenti. Non c'è un modello unico, ma una pluralità che rappresenta davvero la città: giovani e adulti, lavoratori, studenti, professionisti, persone impegnate nel sociale, nella scuola, nel mondo produttivo e culturale. Hanno deciso di mettere le loro storie personali al servizio di Lecco e di un progetto politico chiaro: costruire una città più sostenibile a 360 gradi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - AmbientalMente Lecco presenta i 32 candidati: "Una comunità di persone per una città più sostenibile, giusta e vivibile" Articoli correlati Una città più sicura, più vivibile, più moderna: approvato Dup. Mobilitati quasi 20 milioni di euroCEGLIE MESSAPICA - Con l’approvazione del Dup (Documento unico di programmazione) 2026-2028, nel corso del Consiglio comunale del 2 febbraio 2026,... Leggi anche: Manutenzione e Decoro Urbano: Cava diventerà una città più bella e più vivibile partendo dalle cura per le piccole cose Contenuti utili per approfondire AmbientalMente Lecco Temi più discussi: Ambientalmente Lecco, appuntamento con La città che si rigenera: il futuro è circolare; Camminata 24h non-stop con AmbientalMente Lecco; Lecco a passo lento: una camminata di 24 ore per riscoprire la città; AmbientalMente presenta la lista dei candidati per le elezioni a Lecco, ecco tutti i nomi. AmbientalMente Lecco presenta la lista: 32 candidati per una città sostenibileAmbientalMente Lecco presenta 32 candidati per le elezioni amministrative: parità di genere e sostenibilità al centro del progetto politico. lecconotizie.com Overtourism a Lecco, molto partecipato il confronto promosso da AmbientalMenteLECCO – Grande partecipazione all’incontro pubblico promosso da AmbientalMente Lecco, dedicato all’overtourism e al delicato equilibrio tra qualità della vita dei residenti e accoglienza turistica. msn.com ELEZIONI LECCO 2026 - AmbientalMente Lecco presenta la lista: 32 candidati “per una città sostenibile” https://lecconotizie.com/politica/lecco-politica/ambientalmente-lecco-presenta-la-lista-32-candidati-per-una-citta-sostenibile/ - facebook.com facebook