Lite in struttura d’accoglienza | carabinieri fermano uomo con un coltello

Nella sera del 12 aprile, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in una struttura di accoglienza per persone senza dimora a causa di una lite tra ospiti. Durante l’intervento, hanno fermato un uomo trovato in possesso di un coltello. Non sono stati riportati feriti e l’uomo è stato sottoposto a controllo. La situazione è tornata sotto controllo poco dopo l’arrivo delle forze dell’ordine.

Momenti di tensione nella serata del 12 aprile, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in una struttura d’accoglienza per persone senza dimora a seguito di una lite tra ospiti. L’allarme è scattato alle 18:20, dopo una segnalazione al numero unico di emergenza 112 con la di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Val Fortore, carabinieri sequestrano stupefacenti in una struttura d’accoglienza per stranieriTempo di lettura: 2 minutiNell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di... Lite tra coinquilini degenera nel sangue, uomo ferito alla mano con un coltelloCOLLEMETO – Una violenta discussione tra le mura domestiche è sfociata nel sangue alle prime ore di oggi, giovedì 22 gennaio.