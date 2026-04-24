Caos in una struttura d' accoglienza a Ceprano 18enne occupa gli uffici e minaccia il personale

Nella giornata di oggi, all’interno di una struttura di accoglienza nel territorio di Ceprano, si sono verificati momenti di tensione quando un giovane di 18 anni ha occupato gli uffici minacciando il personale presente. La situazione ha causato scompiglio tra gli operatori e gli ospiti della struttura, che hanno assistito a un episodio di forte agitazione. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e riportare la calma.

Momenti di forte concitazione e paura si sono registrati all'interno di una struttura di accoglienza situata nel territorio di Ceprano. Un giovane ospite di nazionalità tunisina, da poco maggiorenne, è stato denunciato dai Carabinieri della locale Stazione al termine di una grave escalation di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Val Fortore, carabinieri sequestrano stupefacenti in una struttura d’accoglienza per stranieriTempo di lettura: 2 minutiNell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di... Il Comune è senza personale, chiudono gli uffici: "È vietato nascere o morire"In municipio il cartello è ironico ma chiaro, chiarissimo: avvisa i cittadini che l'ufficio Anagrafe resterà chiuso al pubblico dal 12 marzo fino a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Una cosa vicina: il caos della memoria nel primo lungometraggio di Loris G. Nese; Katerina Panaretou. Colori nel cuore del caos; Caos in ospedale, paziente violento prende a calci una dottoressa; Caos pronto soccorso a Cagliari, l’Aou: La crisi c’è ma non è colpa dei lavori al Policlinico. Caos in ospedale. Paziente violento prende a calci una dottoressaSerata di follia al pronto soccorso dell’Infermi: arrestato 24enne. Il giovane stava valutando l’inizio di un percorso terapeutico. quando improvvisamente ha perso la testa: sul posto la polizia. msn.com Caos alla canonica di Ramini. Spacca una vetrata e resta feritoPomeriggio agitato, a causa di un uomo in preda all’alcol, nell’edificio trasformato in struttura di accoglienza. L’episodio riaccende le polemiche sulla gestione dei flussi e sulla sicurezza nella fr ... lanazione.it La Flotilla delude anche Albanese: "Serve direzione, così è solo caos". La madrina dei flotillanti li richiama all'ordine: basta passerelle, ci vuole strategia. Forse non si è accorta che la passerella è l'obiettivo facebook La Flotilla delude anche Albanese: "Serve direzione, così è solo caos". x.com