Sabato 6 giugno alle 19:30 si disputa la finale playoff del campionato DR1 tra Virtus 7 Stelle e Vision Avellino. La partita si terrà al Palazzetto di Villaricca e assegnerà la promozione in Serie C. È il momento più importante della stagione per la Virtus 7 Stelle, che cerca di conquistare l’obiettivo promozione.

È il giorno più atteso della stagione per la Virtus 7 Stelle. Questa sera, sabato 6 giugno, alle ore 19:30, il Palazzetto di Villaricca sarà il teatro della finalissima playoff del campionato DR1 che metterà in palio la promozione in Serie C. Di fronte la Vision Avellino, ultimo ostacolo verso un traguardo storico per il basket cittadino. L'intera comunità di Villaricca è pronta a stringersi attorno alla squadra in una sfida che vale una stagione. L'ingresso al palazzetto sarà completamente gratuito, permettendo a tifosi, famiglie e appassionati di sostenere dal vivo la formazione guidata dai suoi leader in campo. Dopo un campionato vissuto da protagonista e un percorso playoff entusiasmante, la Virtus 7 Stelle si gioca tutto nella partita di questa sera. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Virtus 7 Stelle-Vision Avellino, finale playoff DR1: Villaricca sogna la Serie C

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