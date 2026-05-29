Primavera 2 il baby AlbinoLeffe sogna la Serie A | finale playoff con il Modena

Da ecodibergamo.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 30 maggio alle 15, i giovani dell’AlbinoLeffe affrontano il Modena in una finale playoff a Savignano sul Panaro, con la possibilità di salire in Primavera 1. La partita si disputa in un’unica sfida, con eventuali supplementari e rigori in caso di parità al 90’. La squadra cerca di ottenere la promozione diretta, obiettivo che potrebbe portare il club in una categoria superiore.

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CALCIO. Sabato 30 maggio a Savignano sul Panaro alle 15 i blucelesti si giocano la promozione in Primavera 1 contro in gara secca: in caso di parità al 90’ supplementari e rigori. Maffioletti: «Partita storica per le giovanili». Tra l’AlbinoLeffe Under 19 e il sogno Primavera c’è un fiume da «guadare», il Panaro, e l’ultimo ostacolo da superare, il Modena. Sabato 30 maggio a Savignano sul Panaro (Modena) contro i gialloblù i baby seriani di Massimiliano Maffioletti si giocano la promozione in Primavera 1, la «Serie A» delle giovanili, nella finale dei playoff. Tutto in 90’ o 120’ più spiccioli: la promozione nel massimo campionato giovanile si disputa in gara secca in casa della meglio piazzata dopo la regular season, il Modena. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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