CALCIO. Sabato 30 maggio a Savignano sul Panaro alle 15 i blucelesti si giocano la promozione in Primavera 1 contro in gara secca: in caso di parità al 90’ supplementari e rigori. Maffioletti: «Partita storica per le giovanili». Tra l’AlbinoLeffe Under 19 e il sogno Primavera c’è un fiume da «guadare», il Panaro, e l’ultimo ostacolo da superare, il Modena. Sabato 30 maggio a Savignano sul Panaro (Modena) contro i gialloblù i baby seriani di Massimiliano Maffioletti si giocano la promozione in Primavera 1, la «Serie A» delle giovanili, nella finale dei playoff. Tutto in 90’ o 120’ più spiccioli: la promozione nel massimo campionato giovanile si disputa in gara secca in casa della meglio piazzata dopo la regular season, il Modena. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Primavera 2, il baby AlbinoLeffe sogna la «Serie A»: finale playoff con il Modena

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