Serie C Virtus 7 stelle conquista la finale play off
La Virtus 7 Stelle ha vinto la semifinale playoff di Serie C battendo in trasferta l’OMEPS Battipaglia con il punteggio di 70-59. La squadra rossoblù si è qualificata per la finale della Divisione Regionale. La partita si è svolta fuori casa, con i giocatori che hanno ottenuto il risultato decisivo nel secondo tempo. La vittoria permette alla Virtus di accedere alla fase conclusiva dei playoff della categoria.
Missione compiuta per la virtus 7 stelle Villaricca. I rossoblù conquistano la finale playoff della Divisione Regionale battendo in trasferta l’OMEPS Battipaglia con il punteggio di 70 a 59. Una gara intensa giocata dalla formazione villaricchese, capace di prendere il controllo del match sin dai primi minuti e di respingere ogni tentativo di rimonta dei padroni di casa. Decisiva la prova di squadra, con Villaricca trascinata dall’energia del gruppo e da un attacco efficace nei momenti chiave della partita. Al termine della sfida festa dei rossoblù, che ora vedono sempre più vicino il sogno promozione. L’attenzione si sposta infatti sulla finalissima del 6 giugno, ultimo ostacolo di una stagione fin qui entusiasmante. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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