serie c virtus 7 stelle conquista la finale play off

Notizia in breve

La Virtus 7 Stelle ha vinto la semifinale playoff di Serie C battendo in trasferta l’OMEPS Battipaglia con il punteggio di 70-59. La squadra rossoblù si è qualificata per la finale della Divisione Regionale. La partita si è svolta fuori casa, con i giocatori che hanno ottenuto il risultato decisivo nel secondo tempo. La vittoria permette alla Virtus di accedere alla fase conclusiva dei playoff della categoria.