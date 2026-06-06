Viola il divieto di soggiorno per chiedere soldi alla madre | arrestato per maltrattamenti
Un uomo è stato arrestato il 2 giugno a Nocera Inferiore dalla Polizia di Stato. Era stato precedentemente vietato di soggiornare nella zona, ma è tornato a chiedere denaro alla madre anziana. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto per maltrattamenti nei confronti della donna.
Un uomo è stato arrestato, lo scorso 2 giugno, a Nocera Inferiore, dalla Polizia di Stato per maltrattamenti nei confronti della madre anziana.Il fattoSecondo la ricostruzione degli investigatori, il figlio, già sottoposto a sorveglianza speciale con divieto di soggiorno nel comune, si sarebbe. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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