Viola il divieto di soggiorno per chiedere soldi alla madre | arrestato per maltrattamenti

Da salernotoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato arrestato il 2 giugno a Nocera Inferiore dalla Polizia di Stato. Era stato precedentemente vietato di soggiornare nella zona, ma è tornato a chiedere denaro alla madre anziana. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto per maltrattamenti nei confronti della donna.

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Un uomo è stato arrestato, lo scorso 2 giugno, a Nocera Inferiore, dalla Polizia di Stato per maltrattamenti nei confronti della madre anziana.Il fattoSecondo la ricostruzione degli investigatori, il figlio, già sottoposto a sorveglianza speciale con divieto di soggiorno nel comune, si sarebbe. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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