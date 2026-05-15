Picchia la madre per avere i soldi della droga e viola il divieto | arrestato 46enne

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la madre per ottenere denaro destinato alla droga. Nonostante un ordine del tribunale che gli vietava di avvicinarsi alla famiglia, l’uomo si è presentato nuovamente a casa della madre e ha proseguito con l’episodio di violenza. La polizia è intervenuta e ha eseguito l’arresto, confermando la violazione del divieto. L’uomo è stato portato in custodia e dovrà rispondere delle accuse di aggressione e inosservanza delle restrizioni.

È tornato a bussare alla porta di casa della madre nonostante il tribunale gli avesse vietato di avvicinarsi. E la donna, spaventata, ha chiamato i carabinieri. È stato, quindi, arrestato un 46enne di Campobello di Licata accusato di aver violato la misura cautelare che gli era stata imposta per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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