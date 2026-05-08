Un uomo è stato arrestato dopo aver violato due volte il divieto di avvicinamento alla madre. Nei suoi confronti era stato disposto un ordine che prevedeva anche l’uso di un braccialetto elettronico. Nonostante questa misura, l’uomo si è avvicinato alla donna, venendo così fermato dalle forze dell’ordine. La vicenda riguarda una situazione di tutela e sicurezza per l’anziana madre.

Nei suoi confronti vigeva un divieto di avvicinamento con tanto di braccialetto elettronico nei confronti della anziana madre. Eppure, nonostante tale misura cautelare, un 40enne italiano nelle ultime 24 ore è stato sorpreso a violare il divieto per due volte. La vicenda è iniziata nei giorni scorsi quando una prima volta il braccialetto del 40enne italiano ha inviato un segnale alla Centrale operativa dei carabinieri segnalando che l’uomo si trovava in viale Tripoli, a 500 metri dall’abitazione della madre da cui sarebbe dovuto invece rimanere a distanza di un chilometro. Pertanto, una gazzella è subito intervenuta e ha sorpreso l’uomo nei pressi della casa della donna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non può avvicinarsi alla madre. Viola il divieto due volte: arrestato

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