La Pro Wrestling EVE ha annunciato su Twitter una nuova avversaria per Molly Spartan all’evento History Makers Rule Breakers, programmato per venerdì 5 giugno a Londra. Si tratta dell’ex wrestler WWE Alba Fyre, che tornerà sul ring dopo un periodo di assenza. La promozione ha rivelato l’incontro senza ulteriori dettagli. L’evento si svolgerà nella capitale britannica e vedrà la presenza di diversi atleti del circuito indipendente.

La Pro Wrestling EVE ha lanciato su Twitter un’avversaria a sorpresa per Molly Spartan, attesa all’evento History Makers Rule Breakers di venerdì 5 giugno a Londra. La federazione non ha fatto nomi, ma gli indizi lasciano pochi dubbi: la wrestler misteriosa viene descritta come ex WWE Tag Team Champion, ex EVE Champion e avversaria temibilissima sul ring. “Molly Spartan ha lanciato la sfida a qualcuno per venerdì 5 giugno, ma resta volutamente sul vago riguardo a questa donna che spera di incrociare al centro del ring a EVE 150, a Londra, venerdì 5 giugno. Tutto quello che sappiamo è che questa combattente di fuoco è un’ex WWE Tag Team Champion, un’ex EVE Champion e una vera cecchina tra le corde. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - L’ex WWE Alba Fyre verso il ritorno sul ring

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