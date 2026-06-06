Vicario guadagna posizioni da Londra aprono al ritorno in Serie A | le ultime sul portiere del Tottenham

Il portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario, sta aumentando le sue quotazioni e si parla di un possibile ritorno in Serie A. Da Londra arrivano segnali di interesse da parte di alcune squadre italiane, che valutano la possibilità di ingaggiarlo. Vicario ha recentemente guadagnato posizioni tra i preferiti e spinge per una nuova esperienza nel campionato italiano. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata dalle parti coinvolte.

di Luca Fioretti Il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario scala le gerarchie dei bianconeri e spinge per un ritorno in Serie A: tutti gli aggiornamenti. La mappa dei papabili candidati per la porta della Juventus si arricchisce di una candidatura tutta italiana che sta prendendo quota con grande rapidità. Secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, il profilo che zitto zitto sta guadagnando posizioni sul taccuino della dirigenza è Guglielmo Vicario. L’estremo difensore, attualmente in forza al Tottenham, è diventato molto più di una semplice alternativa per raccogliere la pesante eredità tra i pali della Continassa in vista della prossima stagione. L’operazione poggia su una base psicologica e motivazionale molto forte da parte del calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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