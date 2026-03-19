Vicario Juve si complica la pista per il portiere italiano? Un club è stato a Londra per sondare il terreno con il Tottenham Le ultimissime

Un club ha visitato Londra per discutere con il Tottenham riguardo al portiere italiano Vicario. La Juventus non è l’unico club interessato, poiché altre squadre stanno esplorando la possibilità di acquistarlo. La trattativa sembra in una fase iniziale e non sono ancora stati fatti annunci ufficiali. La situazione rimane da seguire per capire come evolverà nei prossimi giorni.

Vicario Juve, non solo i bianconeri sulle tracce del portiere del Tottenham. Anche l’Inter è interessata al giocatore e Ausilio è stato a Londra. Il calciomercato non dorme mai e le grandi del nostro campionato si stanno già muovendo per blindare la porta in vista della prossima stagione. L’Inter inizia a pianificare le mosse in vista della prossima sessione estiva di mercato, cercando un profilo di respiro internazionale che possa raccogliere l’eredità tra i pali. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Guglielmo Vicario, protagonista di una crescita esponenziale in Premier League. Tuttavia, il destino dell’ex portiere dell’Empoli potrebbe incrociarsi con le strategie della Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vicario Juve, si complica la pista per il portiere italiano? Un club è stato a Londra per sondare il terreno con il Tottenham. Le ultimissime Articoli correlati Leggi anche: Frattesi Juve, si complica la pista? Un club irrompe sul centrocampista. Le ultimissime sul futuro del giocatore dell’Inter Ederson Juve, si complica la pista per il centrocampista: su di lui si è inserito con forza un altro club. Le ultime sul brasilianoLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vicario Juve Temi più discussi: Vicario Juventus si raffredda questa pista per la porta | il club bianconero ha ben altri piani per l’estate! Ultime; Conferenza stampa Runjaic post Udinese Juve | le sue dichiarazioni; Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 15 marzo; Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 16 marzo. Vicario, la Juve e altre due squadre di Serie A sono alla finestra. Ecco la posizione del portiere italianoIl portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario, potrebbe ritornare in Italia con la Juve che ha già avviato i contatti. Sullo sfondo ci sono altri due club italiani La Juve prepara una trasformazione ra ... calcionews24.com Vicario Juve, è rottura totale tra il portiere e il Tottenham: il suo futuro potrebbe essere in Serie A! Gli aggiornamentiVicario Juve: la dirigenza valuta il portiere in rottura col Tottenham, ma affronta la fortissima concorrenza dell’Inter in vista dell’estate Il mercato della Juve si accende con indiscrezioni riguard ... juventusnews24.com Toto nomi porta #juventus #alisson #degea #vicario #dibumartinez #carnesecchi #restes scegliete x.com La #Juventus non molla la presa Le ultime su #Vicario - facebook.com facebook