Vicario Juve si complica la pista per il portiere italiano? Un club è stato a Londra per sondare il terreno con il Tottenham Le ultimissime

Da juventusnews24.com 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un club ha visitato Londra per discutere con il Tottenham riguardo al portiere italiano Vicario. La Juventus non è l’unico club interessato, poiché altre squadre stanno esplorando la possibilità di acquistarlo. La trattativa sembra in una fase iniziale e non sono ancora stati fatti annunci ufficiali. La situazione rimane da seguire per capire come evolverà nei prossimi giorni.

Vicario Juve, non solo i bianconeri sulle tracce del portiere del Tottenham. Anche l’Inter è interessata al giocatore e Ausilio è stato a Londra. Il calciomercato non dorme mai e le grandi del nostro campionato si stanno già muovendo per blindare la porta in vista della prossima stagione. L’Inter inizia a pianificare le mosse in vista della prossima sessione estiva di mercato, cercando un profilo di respiro internazionale che possa raccogliere l’eredità tra i pali. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Guglielmo Vicario, protagonista di una crescita esponenziale in Premier League. Tuttavia, il destino dell’ex portiere dell’Empoli potrebbe incrociarsi con le strategie della Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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