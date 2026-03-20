Vicario alla Juventus l’Inter fa la mossa per il portiere del Tottenham | fissato anche il prezzo del cartellino Le ultime novità
L’Inter ha manifestato interesse per il portiere della nazionale azzurra, attualmente in forza al Tottenham, e ha definito il prezzo del suo cartellino. La società nerazzurra sta valutando l’operazione in vista della prossima sessione di mercato, mentre la Juventus mantiene il ruolo di vicario. La trattativa si concentra sui dettagli economici e sulle modalità di trasferimento.
Vicario alla Juventus, l’Inter fa la mossa per il portiere della nazionale azzurra: fissato pure il prezzo del cartellino. Le ultime novità. La Juve osserva con attenzione le mosse delle rivali, mentre il mercato dei portieri entra nel vivo con un clamoroso intreccio internazionale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza dell’ Inter è passata all’azione per Guglielmo Vicario, portiere nel mirino anche di bianconeri. Il direttore sportivo Piero Ausilio, insieme al vice Dario Baccin, è stato avvistato a Londra in occasione della sfida di Champions League tra gli inglesi e l’ Atletico Madrid. MERCATO JUVE, LE ULTIME L’obiettivo dei nerazzurri è chiaro: trovare l’erede di Yann Sommer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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