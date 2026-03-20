Vicario alla Juventus l’Inter fa la mossa per il portiere del Tottenham | fissato anche il prezzo del cartellino Le ultime novità

L’Inter ha manifestato interesse per il portiere della nazionale azzurra, attualmente in forza al Tottenham, e ha definito il prezzo del suo cartellino. La società nerazzurra sta valutando l’operazione in vista della prossima sessione di mercato, mentre la Juventus mantiene il ruolo di vicario. La trattativa si concentra sui dettagli economici e sulle modalità di trasferimento.