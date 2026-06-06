Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 di stamattina, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha diffuso un servizio di informazione sulla situazione del traffico, senza specificare dettagli sulle condizioni attuali o eventuali disagi. La comunicazione si rivolge a chi si sposta in zona, offrendo aggiornamenti sulla mobilità locale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di altre info mobilità un servizio della regione Lazio traffico al momento è scorrevole su Gran parte delle strade e autostrade della Regione Cambiamo argomento sulla ferrovia Roma Viterbo dal 9 giugno entra in vigore l'orario estivo nello specifico sulla tratta urbana sono state posticipate al 9 giugno le modifiche al servizio per i lavori di consolidamento al ponte Tevere e gli interventi la sottostazione di Tor di Quinto dal 9 giugno al 9 agosto interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grottarossa dal 10 al 23 agosto il servizio sospeso sull'intera linea dal 24 agosto al 6 settembre riprende parziale nella tratta Campi... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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