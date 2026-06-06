Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 6 giugno 2026, il servizio di informazione sulla viabilità della Regione Lazio segnala condizioni di traffico a Roma. La rete di trasporto presenta alcune criticità, mentre non sono segnalate chiusure o incidenti gravi. L’Astral, ente che gestisce l’infomobilità, fornisce aggiornamenti sulla situazione in tempo reale. La situazione può variare nel corso della giornata, e si consiglia di consultare i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti.

Benji & Fede, disponibile da oggi l’ultima puntata di Caro Amico. Ospiti Aurora Ramazzotti e il suo storico autore e migliore amico Paolo Gioia video La notte di ABC – Monica Guerritore, Marco Lodoli, Giuliano Logos, Il Tre, Antonio Bannò alla serata finale dei Progetti Scuola ABC Edizione 2025-26 Copyright © 2010 - 2026 Redazioneredazione@romadailynews.it Direttore responsabile Arrigo d'Armiento direttore@romadailynews.it Registro degli Operatori di Comunicazione n. 22836 P.I.C.F. RM 09300461002 Editore Flashpress Srl Registrazione Tribunale di RM: numero n. 236 del 26 Maggio 2010 . 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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