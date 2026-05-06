Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 di questa mattina, la regione Lazio ha diffuso l’aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma. Il servizio di Astral infomobilità fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni delle strade e sui possibili disagi presenti nella capitale e nei territori circostanti. L’agenzia comunica le ultime notizie riguardanti eventuali lavori, incidenti o altre situazioni che possono influenzare la circolazione nelle ore successive.

Astral infomobilità e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio aggiornamento subito sulla Roma Fiumicino rimosso l'incidente all'altezza di via della Magliana ma permangono lunghi incolonnamenti a partire dal raccordo in direzione dell'EUR trafficata la carreggiata interna del grande raccordo anulare con code a tratti dalla realtà la Tiburtina poi incolonnamenti dalla Casilina fino alla galleria Appia sulla carreggiata esterna in carreggiata opposta si rallenta all'altezza dell'uscita Aurelia Poi tra le uscite Roma Fiumicino via del Mare più avanti tra Casilina Tiburtina in entrata verso il centro.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 09:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo due code a tratti tra... Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio aggiornamento subito sulla Roma Fiumicino rimosso ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook