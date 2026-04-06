Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 6 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un messaggio di saluto e auguri di buona Pasquetta attraverso i propri canali. La comunicazione riguarda la viabilità nella zona di Roma e del Lazio, fornendo aggiornamenti sui servizi di mobilità e sulle condizioni delle strade. La redazione di Astral Infomobilità si impegna quotidianamente a condividere informazioni per i viaggiatori della regione.

Astral infomobilità il saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione ricordiamo che sulle autostrade per agevolare gli spostamenti in occasione delle festività pasquali è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo oggi dalle ore 9 alle ore 22 E domani martedì 7 Aprile dalle ore 9 alle ore 14 possiamo al trasporto pubblico per i collegamenti con le Isole Pontine laziomar comunica che oggi 6 aprile la corsa nave Ponza Formia delle ore 16 posticipa la partenza alle ore... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 09:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 09:10Astral infomobilità del buongiorno e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un'apertura allerta gialla... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per colazione regolare sulle ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di martedì 24 marzo nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook