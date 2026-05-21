Frana di Niscemi Meloni incontra gli sfollati | Pronti 150 milioni per messa in sicurezza e indennizzi

La presidente del Consiglio si trova a Niscemi, dove ha incontrato alcuni degli sfollati della frana che ha colpito la zona. Durante la visita, è stato annunciato un investimento di 150 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza delle aree interessate e agli indennizzi per le persone colpite. La visita si è svolta al municipio, dove si è tenuto un incontro con le autorità locali e i rappresentanti della comunità coinvolta.

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