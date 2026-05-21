Frana di Niscemi Meloni incontra gli sfollati | Pronti 150 milioni per messa in sicurezza e indennizzi
La presidente del Consiglio si trova a Niscemi, dove ha incontrato alcuni degli sfollati della frana che ha colpito la zona. Durante la visita, è stato annunciato un investimento di 150 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza delle aree interessate e agli indennizzi per le persone colpite. La visita si è svolta al municipio, dove si è tenuto un incontro con le autorità locali e i rappresentanti della comunità coinvolta.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è appena arrivata a Niscemi e si è recata in municipio per partecipare a un vertice operativo. Presente anche il prefetto di Caltanissetta. Con lei c'è anche il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Si tratta della terza visita istituzionale della premier, dopo quelle del 28 gennaio e del 16 febbraio, successive alla frana del 25 gennaio che ha colpito la città siciliana. In piazza sono presenti alcuni sfollati. «Quello che siamo qui per dirvi oggi è che siamo, con tempi che sono abbastanza veloci, pronti a mettere a terra le risorse» stanziate con il decreto legge... 🔗 Leggi su Feedpress.me
Meloni torna a Niscemi: Stanzieremo 150 milioni per gli aiuti dopo la frana
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