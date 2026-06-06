Su TikTok e Instagram circolano video che promuovono l’uso dello spironolattone, un farmaco su prescrizione, come soluzione rapida per eliminare l’acne, rendere i capelli più lucenti e aumentare il volume del seno. La sostanza viene spesso presentata come una “pillola magica”, anche se non è approvata come trattamento estetico. Nonostante la popolarità online, l’assunzione senza controllo medico può comportare rischi per la salute.

Su Instagram e TikTok spopola questo farmaco su prescrizione, promosso come un trattamento di bellezza per la capacità di combattere l’odiata acne, regalare chiome splendenti e perfino far aumentare il seno. Non manca un fondo di verità, ma la cautela è d’obbligo. “Pillola magica che cambia la vita”: è questo il commento di un utente, citato in un post intitolato All the Cool Girls are Using Spironolactone, firmato dall’influencer di Instagram Erika Schwiegersghausen di The Cut. Erika si rivolge agli adulti sofferenti di acne, spiegando loro che lo spironolattone viene prescritto fin dagli anni ‘60 contro l’ipertensione, ma con il tempo i medici si sono accorti che nelle donne il farmaco agiva contro acne e sfoghi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su TikTok.

© Ilfattoquotidiano.it - “Via l’acne, capelli splendenti e seno più voluminoso”: cos’è lo spironolattone, il farmaco che spopola su TikTok, e perché non va assunto come una “pillola magica che cambia la vita”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Relazioni che finiscono, amori che iniziano. Figlie lontane, una nuova vita e una carriera che cambia forma. Dopo la malattia, a 42 anni la top model sceglie di non rimandare più nulla. Perché «la vita è adesso»Una top model di 42 anni ha deciso di cambiare rotta dopo aver affrontato una malattia, scegliendo di dedicarsi completamente alla famiglia e alla...

Papa Leone conquista TikTok con il trend “six-seven”, cos’è e da dove nasce il gesto virale che spopola tra i giovani – Il videoDurante un evento con un gruppo di cresimandi a Genova, il Papa ha eseguito il gesto “6-7”, diventato poi virale su TikTok.

Acne, in aumento tra le donne adulteL’acne sta aumentando e non solo tra gli adolescenti, per i quali rappresenta una croce quasi inevitabile. A certificare il fenomeno sono i dati che arrivano dal Regno Unito e che già un anno fa ... donnamoderna.com

Mappa dei brufoli del viso, cosa ci dice l’acneLa pelle è l’organo più esteso del nostro corpo, ma anche il più visibile: la mappa dei brufoli del viso parte da questo principio per cercare di decifrare i messaggi che l’acne sta cercando di ... dilei.it