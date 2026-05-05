Via Caterina Sforza lavori per rinnovare condotte di acqua gas e fognature

In via Caterina Sforza nel centro storico di Forlì, si stanno svolgendo lavori per il rinnovo delle condotte di acqua, gas e fognature. L'intervento, promosso dal Gruppo Hera, riguarda l'aggiornamento delle infrastrutture sotterranee e prevede l'impiego di attrezzature e tecniche specifiche per la sostituzione dei tubi. La durata stimata dell'intervento e le eventuali modifiche alla viabilità saranno comunicate dalle autorità competenti.

Forlì, 5 maggio 2026 - In via Caterina Sforza, nel centro storico di Forlì, prende il via un importante intervento di rinnovo dei sottoservizi promosso da Gruppo Hera. I lavori partiranno lunedì 8 giugno e si estenderanno lungo tutta la strada per circa un anno, con una pausa durante il periodo natalizio. L’operazione prevede la posa di circa 320 metri di nuove condotte per acqua, gas e fognature, oltre alla sostituzione degli allacci ormai obsoleti alle utenze private. L’obiettivo è rendere il sistema idrico più resiliente e migliorare la qualità complessiva del servizio per cittadini e attività. La direzione tecnica sarà affidata a HERAtech.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Caterina Sforza, lavori per rinnovare condotte di acqua, gas e fognature Notizie correlate Nuove reti per acqua, gas e fogne per via Caterina Sforza: maxi cantiere di un anno, ecco la data di inizio lavoriSi rinnova la rete fognara, ma anche quella idrica e del gas, di via Caterina Sforza. Domenica senza acqua o con forti disagi, maxi-lavori sulla rete idrica tra impianti e condotte: le zone interessateSi entra nella fase operativa degli interventi straordinari sulla rete idrica: domenica 12 aprile saranno eseguite manutenzioni simultanee su... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Imola ai tempi di Caterina Sforza rivive all’Osservanza; Imola, tornano le Giornate di Caterina; Storia, spettacoli e gusto . Le Giornate di Caterina . Il Rinascimento in città; Alla Biblioteca Ruffilli una serata di riflessione dedicata all'Articolo 11 della Costituzione. Forlì, lavori via Caterina Sforza, in arrivo modifiche alla viabilitàFORLI’. Proseguono in via Caterina Sforza le attività di Hera, per il rinnovo dei sottoservizi nel centro storico di Forlì e sono in arrivo modifiche ... corriereromagna.it Forlì, lavori via Caterina Sforza, in arrivo modifiche alla viabilità - facebook.com facebook