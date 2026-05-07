È stata inaugurata una nuova caserma in via Cafasso a Marghera, dotata di una centrale tecnologica avanzata. La struttura comprende spazi dedicati al nucleo cinofilo incaricato delle operazioni antidroga. La presenza di sistemi tecnologici moderni mira a migliorare il monitoraggio e la sicurezza nella zona, con particolare attenzione al controllo di borseggiatori e altri fenomeni di microcriminalità. La caserma rappresenta un intervento diretto per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la nuova centrale tecnologica il controllo dei borseggiatori?. Quali nuovi spazi saranno dedicati al nucleo cinofilo antidroga?. Perché i lavori per la nuova questura sono fermi da sette anni?. Dove si concentreranno i prossimi interventi per la sicurezza del territorio?.? In Breve Investimento di due milioni di euro per il progetto avviato nel 2019.. Collegamento tecnologico diretto con la smart control room situata al Tronchetto.. Prossima costruzione di un edificio dedicato al benessere del nucleo cinofilo.. Cantiere della questura vicino alla stazione fermo da sette anni.. Il sindaco Luigi Brugnaro ha presentato ieri, 5 maggio, la nuova caserma della polizia locale situata in via Cafasso, all’estremità meridionale del centro abitato di Marghera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marghera, nuova caserma in via Cafasso: più sicurezza con la tecnologia

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