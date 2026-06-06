Venezia in vendita l’isola di Santa Cristina degli eredi Swarovski | quanti milioni vale

L’isola di Santa Cristina, situata nella laguna Nord di Venezia, è stata messa in vendita. Si tratta di una delle proprietà private più specifiche della zona. La vendita riguarda un’isola di dimensioni e caratteristiche particolari, appartenente agli eredi Swarovski. Non sono stati diffusi dettagli sul prezzo o sul valore stimato dell’isola. La proprietà si trova in una posizione strategica della laguna. La vendita si aggiunge alla lista di isole private disponibili nel territorio veneziano.

Nella laguna Nord di Venezia è stata messa in vendita l’isola di Santa Cristina, una delle proprietà private più particolari del territorio lagunare. L’isola, storicamente legata alla famiglia Swarovski, si presenta come una grande tenuta immersa nella natura, caratterizzata da spazi agricoli, residenze private e un’urbanistica che è stata in grado di unire dimensione rurale ed esclusività. Un paesaggio tra natura, agricoltura e residenza. Santa Cristina si estende per circa 30 ettari e si distingue per la varietà dei suoi ambienti. L’isola alterna vigneti, orti, frutteti e ampie aree verdi a edifici residenziali e strutture di servizio. La villa principale rappresenta il cuore pulsante della proprietà. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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