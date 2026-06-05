L' isola di Santa Cristina a Venezia è in vendita | la villa degli eredi Swarovski con 9 stanze 9 bagni e la piscina salata

Un angolo di paradiso immerso nella laguna di Venezia, con una villa dotata di ogni comfort e una vista spettacolare. È l'isola di Santa Cristina, acquistata nel 1986 da Gernot Langes Swarovski, e adesso messa in vendita dall'agenzia Sotheby’s International Realty.L'isola di Santa Cristina in. 🔗 Leggi su Today.it

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