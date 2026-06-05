Venezia | l’isola Swarovski si mette in vendita a 24 milioni

Un’isola a Venezia, di proprietà di Swarovski, è stata messa in vendita a 24 milioni di euro. La proprietà si distingue per la sua biodiversità unica e per la tradizione ittica preservata con il supporto dell’Università Ca’ Foscari. La vendita riguarda un’immobile di circa 15 ettari, inserito in un contesto naturale protetto. La proprietà comprende aree di mare e terra, con strutture storiche e spazi dedicati alla ricerca ambientale.

Cosa rende questa isola un laboratorio di biodiversità unico al mondo?. Come è stata preservata la tradizione ittica grazie all'Università Ca' Foscari?. Quali caratteristiche rendono la villa un rifugio per il benessere mentale?. Chi potrà garantire la continuità ecologica dopo il passaggio di proprietà?.? In Breve L'isola di 30 ettari ospita vigneti di Cabernet Sauvignon e Merlot. Villa principale di 860 mq con nove camere e cappella privata. Nuovo Centro Tecnologico da oltre 2 milioni di euro realizzato da Studio Architetto Mar. Collaborazione con Università Ca' Foscari per il ripristino della tradizione ittica locale. L’isola di Santa Cristina è in vendita a Venezia per 24 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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