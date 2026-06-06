Vende sigarette a studenti minorenni | tabaccheria rischia la chiusura

Una tabaccheria rischia la chiusura dopo aver venduto sigarette, prodotti con nicotina e sigarette elettroniche a studenti minorenni senza controllare l’età. La vendita irregolare è stata scoperta durante controlli delle autorità, che hanno evidenziato la mancanza di verifiche sui clienti giovani. Nessuna persona è stata denunciata, ma sono state avviate procedure per la sospensione dell’attività commerciale. La legge vieta la vendita di tabacchi e prodotti correlati ai minori di 18 anni.

Vendeva sigarette, prodotti contenenti nicotina e sigarette elettroniche a ragazzi minorenni senza verificarne l'età. Per questo un bar-tabaccheria di via Matteotti, a Bologna, è finito nel mirino della polizia locale, che ha contestato sanzioni per complessivi 4mila euro. Per l'esercente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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