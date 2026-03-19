A Bolzano, la Polizia ha fermato un tabaccaio che stava vendendo sigarette a un minorenne mentre usciva dal negozio. Il questore ha deciso di sospendere la licenza dell’attività per sette giorni, con l’obiettivo di prevenire ulteriori vendite illegali e tutelare la salute pubblica. Il provvedimento è stato adottato immediatamente dopo il controllo.

È stata disposta la sospensione per 7 giorni della licenza di una tabaccheria di Bolzano, dopo che un minore è stato sorpreso ad acquistare sigarette. Il provvedimento, adottato dal Questore della Provincia Autonoma, è stato motivato dalla necessità di tutelare la salute pubblica e prevenire ulteriori violazioni. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è stata presa in seguito a un controllo effettuato dagli agenti presso un esercizio commerciale del capoluogo altoatesino. Durante l’ispezione, il personale della Polizia ha identificato un giovane minorenne mentre usciva dalla tabaccheria subito dopo aver acquistato un pacchetto di sigarette. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bolzano, vende sigarette a un minorenne e la Polizia lo becca all'uscita: cosa ha deciso il questore

Articoli correlati

Vicenza, minaccia i vicini con un machete per i rumori molesti: cosa ha deciso il questoreÈ stata disposta la sospensione della licenza per 7 giorni a carico di un locale nella zona est di Vicenza, dopo che un avventore ha minacciato...

Leggi anche: Dalle strisce blu ai rifiuti: ecco di che cosa si è occupata e cosa ha deciso la politica a Monza

Una raccolta di contenuti su Bolzano vende sigarette a un minorenne...

Temi più discussi: Bolzano, vende sigarette a minorenne: tabaccheria sospesa; Bolzano: vende sigarette a un minorenne, nei guai un tabaccaio; Vende sigarette a minorenne, licenza sospesa per 7 giorni; ALTO ADIGE.IT * CRONACA: BOLZANO, VENDE SIGARETTE A MINORENNE: TABACCHERIA SOSPESA.

Bolzano, vende sigarette a un minorenne e la Polizia lo becca all'uscita: cosa ha deciso il questoreÈ stata disposta la sospensione per 7 giorni della licenza di una tabaccheria di Bolzano, dopo che un minore è stato sorpreso ad acquistare sigarette. Il provvedimento, adottato dal Questore della ... virgilio.it

Vende sigarette a minorenne, licenza sospesa per 7 giorniAver venduto un pacchetto di sigarette a un minorenne è costato al titolare di una tabaccheria di Bolzano la sospensione per sette giorni della licenza. rainews.it

Il dato si evince dalla ricerca europea delle acque nere nei maggiori centri urbani. #TG33AltoAdige --- TV33 | La tua TV in Trentino-Alto Adige Canale 19 del digitale terrestre Live e on demand sul sito TV33 Redazioni a Trento e a Bolzano - facebook.com facebook

A Bolzano con noi. Il Delfino non sarà mai solo. x.com