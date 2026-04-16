Via Marchese di Villabianca la banda del buco svaligia una tabaccheria | rubati gratta e vinci soldi e sigarette

Una banda ha compiuto un furto in una tabaccheria di via Marchese di Villabianca. Prima hanno tentato di entrare nel bar “Cremoso”, poi sono passati alla tabaccheria, da cui hanno portato via gratta e vinci, sigarette e denaro. L’intera operazione è durata pochi minuti, e i proprietari hanno denunciato il fatto alle forze dell’ordine. La zona è stata sorvolata da pattuglie in cerca dei responsabili.

Sono entrati prima nel bar “Cremoso” con l'obiettivo di aprirsi un varco, per poi entrare in una tabaccheria e svaligiarla. Una banda di ladri è riuscita a mettere a segno un colpo, la scorsa notte, rubando gratta e vinci, soldi e sigarette dalla rivendita di via Marchese di Villabianca che si.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate A Bacoli rubati da una tabaccheria ‘Gratta e vinci’ per ventimila euroTempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri intervengono a via Miliscola, a Bacoli, per un furto. Maxi colpo in tabaccheria, rubati gratta & vinci per 3mila euroUn colpo studiato a freddo, consumato con rapidità e audacia, ha scosso la tranquillità di Sandigliano, in provincia di Biella. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: I grilli per la testa: da Spazio Cultura Libreria Macaione la presentazione del libro di Ignazio Romeo; Palermo – Gli appuntamenti della settimana di Spazio Cultura; Agli Amici della Musica l’omaggio a Badura-Skoda con il pianista Lorenzo Pone; Quando la musica diventa meditazione: Gloria Campaner e Cesare Picco agli Amici della Musica con L’anima vibra. Via Marchese di Villabianca ad angolo con via Laurana: Che vergogna passeggiare la domenica mattinaUna domenica mattina in via Marchese di Villabianca e via Laurana. Ma non è una notizia, è la quotidianità. Così da giorni ... palermotoday.it Via Marchese di Villabianca, buca pericolosa 'tappata' con un bidone dell'organico...Ci troviamo in via Marchese di Villabianca altezza civico 38, una delle vie principali della città è ridotta in queste condizioni, per tappare una buca pericolosa si è dovuti ricorrere ad un bidone ... palermotoday.it