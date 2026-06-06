Vasco Vasco Vasco I 60mila in delirio | Ferrara ben ritrovata Voi un Mondo migliore

Il concerto di Vasco Rossi a Ferrara si è concluso con circa 60.000 persone presenti. L’evento si è svolto il 6 giugno 2026 nel palasport della città. Tra le canzoni eseguite, sono state riproposte alcune tra le più note del cantante. La serata ha visto il pubblico in delirio e ha accolto l’artista con entusiasmo. La data rappresenta una tappa importante per il tour e ha richiamato anche ricordi di un precedente concerto nel 1987.

Ferrara, 6 giugno 2026 – Rewind. Aprile 1987, giorno 28, palasport di Ferrara, il grande giorno di Vasco Rossi. Vivere una favola: si apre. Albachiara, dopo oltre 2 ore e mezza di puro show, si chiude con gli occhi lucidi e il magone perché tutto è già finito. " Ciao Ferrara, grazie ". Cinque giugno 2026, il cielo sopra il Parco Urbano, alle 20.45 in punto, è illuminato a giorno; attorno, 60mila cuori cominciano a sondare il cielo, con un sospiro leggero. Poi ecco, quando quel suono diventerà blu, sarà l’inizio. Comincia lo Show. Pardon, ricomincia da dove 14.283 giorni dopo – 39 anni, 1 mese e 8 giorni – il Kom aveva lasciato. Vasco è tornato, qualche anno in più, la carica e l’adrenalina identiche a quelle di una volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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