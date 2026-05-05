A Ferrara si preparano i concerti di Vasco Rossi previsti per il 5 e 6 giugno, con circa 60mila persone attese ogni sera. La zona intorno al parco urbano è stata dichiarata zona rossa e sono stati allestiti un eliporto e misure di sicurezza rafforzate per garantire l’ordine durante gli eventi. Le autorità hanno comunicato che i lavori e le disposizioni sono in corso per assicurare la tutela dei partecipanti.

Ferrara, 6 maggio 2026 – Ora possiamo dirlo. Sono ufficialmente iniziati i preparativi per il doppio evento del 5-6 giugno: il maxi concerto di Vasco Rossi al parco urbano. In Prefettura, si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto da Massimo Marchesiello, con la partecipazione del capo di gabinetto della Questura, dei comandanti provinciali di carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, del responsabile del 118 e, in rappresentanza del Comune, gli assessori Cristina Coletti, Marco Gulinelli e Matteo Fornasini. “Il Comitato – spiega una nota – ha esaminato il dispositivo di ordine e sicurezza pubblica per le due serate del concerto di Vasco Rossi in programma il 5 e il 6 giugno al parco “Giorgio Bassani”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza per Vasco Rossi a Ferrara: 60mila persone a sera, zona rossa e l’eliporto

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