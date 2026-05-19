Vasco Rossi | La scaletta del tour sarà una bella botta Faremo una grande festa nel 2027 Siamo lavorando a un evento per oltre 500mila persone C’è una canzone nuova scritta con Curreri
Il cantante ha annunciato che la scaletta del prossimo tour sarà molto intensa e che nel 2027 si terrà un grande evento, con l’obiettivo di coinvolgere oltre 500mila persone. Ha anche riferito di aver scritto una canzone inedita insieme a un altro artista. Vasco Rossi e il suo team di tecnici e musicisti stanno preparando la stagione di concerti, con tutte le componenti necessarie per un evento di grandi dimensioni. Negli ultimi giorni, ha condiviso alcune anticipazioni sui progetti futuri.
Vasco Rossi e tutto il suo gruppo di lavoro tra tecnici e musicisti sono pronti anche per questa nuova stagione di concerti. Il tour partirà ufficialmente il 30 maggio da Rimini con la data zero (dopo il debutto del tour 2023). Ma già il 29 maggio, sempre a Rimini, Vasco regalerà al “fronte del palco” il soundcheck riservato agli iscritti al fanclub, un appuntamento esclusivo che anticipa l’inizio della tournée che chiuderà con la doppia a Udine, città già in festa, che aspetta il ritorno del Komandante da 18 anni. Il 2026 sarà segnato anche da debutti importanti. A Ferrara, Vasco si esibirà per la prima volta al Parco Urbano Giorgio Bassani. Allo stesso modo, anche a Olbia l’appuntamento avrà un valore speciale: le due date del 12 e 13 giugno segneranno la prima volta all’Olbia Arena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
SANREMO 2026, LA SCALETTA DELLA QUARTA SERATA COVER: OSPITI, ORARI E ORDINE DEI DUETTI
Sullo stesso argomento
Vasco Rossi e i 50 anni di carriera nel 2027: “Dopo il Modena Park una festa con oltre 500mila persone”Bologna, 17 aprile 2026 – “Per il 50esimo anniversario dall’inizio della storia… Voglio fare una festa diversa.
Leggi anche: Vasco Rossi: “Voglio una festa diversa per oltre 500mila persone e che duri più di una notte. Stiamo cercando il locale”. I fan sognano le 10 date allo Stadio di San Siro nel 2027 (e i conti tornano)
VASCO ROSSI: TORNANO IN TV I DUE CONCERTI AL CIRCO MASSIMO In attesa della partenza del tour 2026, il rocker torna sul piccolo schermo. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-758888/vasco-rossi-rai5-in-tv-concerti-al-circo-massimo-scaletta ?? facebook
Vasco Rossi annuncia una sorpresa nel tour 2026: un brano mai (o quasi) eseguito dal vivo; ecco anticipazioni sulla scaletta e cosa aspettarsi #VascoRossi #VascoLive2026 #Tour x.com
Vasco Rossi ha un’idea: mega concerto da 500mila persone per i 50 anni di carrieraVasco Rossi svela il progetto per un concerto da 500mila persone nel 2027. Tour 2025, Sanremo e la sfida con Ultimo: tutti i dettagli. rds.it
Vasco Rossi: La scaletta del tour sarà una bella botta. Faremo una grande festa nel 2027. Siamo lavorando a un evento per oltre 500mila persone. C’è una canzone nuova ...Vasco Rossi parla del tour 2026, di un evento per oltre 500mila persone nel 2027 e di una nuova canzone scritta con Curreri ... ilfattoquotidiano.it