Vasco Rossi | La scaletta del tour sarà una bella botta Faremo una grande festa nel 2027 Siamo lavorando a un evento per oltre 500mila persone C’è una canzone nuova scritta con Curreri

Il cantante ha annunciato che la scaletta del prossimo tour sarà molto intensa e che nel 2027 si terrà un grande evento, con l’obiettivo di coinvolgere oltre 500mila persone. Ha anche riferito di aver scritto una canzone inedita insieme a un altro artista. Vasco Rossi e il suo team di tecnici e musicisti stanno preparando la stagione di concerti, con tutte le componenti necessarie per un evento di grandi dimensioni. Negli ultimi giorni, ha condiviso alcune anticipazioni sui progetti futuri.

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