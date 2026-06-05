A Roma si è tenuto il concerto di Vasco Rossi per il suo “Giubileo”, con circa 500.000 persone presenti. L’evento ha coinvolto un vasto pubblico e ha avuto un’ampia risonanza mediatica. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi fan, senza che siano stati segnalati problemi di ordine pubblico o altre criticità. L’evento si è svolto in un’area delimitata appositamente per il concerto, con misure di sicurezza e logistica organizzate dalle autorità locali.

Non è mai solo musica. Quando si muove Vasco Rossi, l'impatto travalica i confini della discografia per farsi rito collettivo. L'ultimo annuncio, arrivato oggi dai canali social del rocker, ne è la conferma: la prossima primavera la Capitale sarà il fulcro di quello che è già stato ufficialmente ribattezzato il "Giubileo di Vasco". Una celebrazione monumentale che promette di richiamare una marea umana senza precedenti per festeggiare una storia artistica unica. La scelta della location non è casuale. Roma, che negli anni ha regalato a Vasco pagine gloriose tra l'Olimpico e il Circo Massimo, si appresta a spalancare le sue aree più iconiche.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Vasco Rossi lancia il suo "Giubileo" a Roma: ecco l'evento epocale con 500mila persone

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