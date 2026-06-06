Vasco Rossi il 2027 è Giubileo di Vasco | Roma sarà sede dei suoi festeggiamenti

Vasco Rossi ha annunciato su Instagram che nel 2027 si terrà il “Giubileo di Vasco”. La città scelta per i festeggiamenti sarà Roma, che ospiterà l’evento principale. L’artista ha condiviso questa anticipazione, indicando che il 2027 sarà un anno speciale dedicato ai suoi trent’anni di carriera. Nessuna ulteriore dettaglio è stato fornito sui programmi o le date specifiche dell’evento.

Vasco Rossi inizia a tracciare la rotta del 2027. Il rocker ha usato Instagram per anticipare i piani dell’anno prossimo e ha scelto Roma come palcoscenico principale. “Sarà Roma, la prossima primavera, ad aprire le porte delle sue location più prestigiose per quello che è già stato ribattezzato il “Giubileo di Vasco”, ha scritto il cantante. La Capitale diventerà quindi il centro dei festeggiamenti per una carriera che, a detta sua, “continua a unire generazioni”. Nel post si parla anche di un appuntamento colossale: “ci sarà anche un evento epocale che coinvolgerà oltre 500.000 persone”, come aveva già anticipato qualche giorno fa. Una celebrazione che Vasco definisce “una vera e propria festa nazionale, fatta di musica, ricordi, emozioni e incontri”, pensata per durare diversi mesi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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