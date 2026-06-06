Valesio | alla Masseria Grande arriva lo Swap Party con musica e artigianato

Da brindisireport.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla Masseria Grande di Torchiaro, si svolge uno “Swap Party” che combina musica, artigianato e scambio di oggetti. L’evento invita la comunità a partecipare attivamente, favorendo incontri e condivisione. La giornata si concentra sulla socialità e sul coinvolgimento delle persone presenti, senza specificare ulteriori dettagli su orari o attività. È prevista una partecipazione aperta a chi desidera portare e scambiare oggetti, con momenti di musica e artigianato come parte della proposta.

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TORCHIAROLO – Un appuntamento all’insegna della socialità, dello scambio e della partecipazione attiva della comunità. Domenica 7 giugno, a partire dalle ore 19, la suggestiva cornice della Masseria Grande sita in zona Valesio, ospiterà lo “Swap Party”, iniziativa promossa dal Valesio Community. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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