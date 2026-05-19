Scambi di vestiti accessori e oggetti in villa | c' è lo Swap Party

Sabato 23 maggio 2026 si svolgerà in una villa un evento chiamato “Trame Book & Look Swap”, organizzato dal WWF Lecco e dal Parco regionale Monte Barro. L’iniziativa permette di scambiare vestiti, accessori, libri e altri oggetti che non si usano più. La partecipazione è gratuita e invita i presenti a portare i propri capi o volumi per trovare nuovi acquirenti tra gli altri partecipanti. L’obiettivo è ridurre gli sprechi e favorire il riuso di beni già esistenti.

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Un armadio pieno di vestiti che non mettete più? Una libreria che straripa di volumi già letti? Sabato 23 maggio 2026, questi “tesori dimenticati” possono trovare nuova vita grazie a “Trame Book & Look Swap”, l’innovativo evento gratuito organizzato da WWF Lecco e Parco regionale Monte Barro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento A SpazioZero il primo Swap Party, il baratto di vestiti e accessori usatiChi non ha, nell'armadio, un abito bello che non mette più? Sabato 14 e domenica 15 marzo, a spazioZero, quel capo può avere una seconda vita, grazie... Leggi anche: Elnos Shopping: Lo Swap Party di Spigo Il punto di scambio è super fastidioso e mi fa venire voglia di non continuare reddit Il Cerchietto, dai vestiti per i bimbi è nata una bella storia di comunitàSempre più, nel territorio bergamasco, da un’esigenza pratica nascono progetti che si trasformano in qualcosa di molto più grande. È il caso de Il Cerchietto, dove si scambiano vestiti per bambini, ... ecodibergamo.it Liberiamo gli armadi Giornata dello scambio di vestiti e accessoriSvuotiamo gli armadi e pensiamo a donare a chi ha più bisogno di noi. Oggi in città è la giornata dello scambio di vestiti e accessori usati: dalle 17,30 a mezzanotte negli spazi dell’associazione ... lanazione.it