Un velivolo di nuova generazione è stato avvistato sopra l’Area 51. Non si tratta di un UFO, ma potrebbe essere un F-47, il caccia di sesta generazione progettato per sostituire il Raptor. L’aereo ha sorvolato la zona senza autorizzazione e non sono state fornite dichiarazioni ufficiali. L’avvistamento è stato segnalato da testimoni e ripreso in alcuni video amatoriali. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata sulle caratteristiche tecniche o sullo scopo del velivolo.

Un misterioso velivolo di nuova generazione è stato avvistato nei cieli dell’Area 51: potrebbe trattarsi dell’ F-47, il caccia da superiorità aerea di 6ª Generazione destinato a sostituire il Raptor. Un’immagine termica catturata vicino all’Area 51 mostrerebbe un aereo di nuova generazione, finora inedito, con ali a forma di aquilone e alette canard, scatenando numerose teorie. Il velivolo è stato individuato nei cieli di Groom Lake, meglio conosciuta come Area 51, la base aerea statunitense che ha sempre suscitato un profondo interesse tra gli ufologi e gli appassionati di aviazione per via degli avanzati programmi di sperimentazione che ha ospitato in passato e che ospita ancora oggi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Usa, un misterioso velivolo sorvola l’Area 51: non è un Ufo ma potrebbe essere un F-47, il caccia del futuro

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Mysterious Triangular Aircraft Captured on Infrared Camera Flying Over Area 51 Nevada Test Range

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