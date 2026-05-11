Sono stati resi pubblici i documenti sugli Ufo, rilasciati dal Pentagono dopo l’annuncio ufficiale promesso dall’ex presidente degli Stati Uniti. La decisione di declassificare i file riguarda materiali che erano stati mantenuti segreti fino a ora. La pubblicazione di questi documenti è iniziata di recente e ha attirato l’attenzione di molti, considerando il possibile impatto sulla comprensione di avvistamenti e fenomeni non identificati.

È incominciato finalmente il rilascio dei documenti sugli Ufo (acronimo tornato al suo ruolo) da parte del Pentagono, come promesso dal Presidente Trump: un avvenimento che potrebbe essere uno dei più significativi per la storia dell’umanità. Stanno finalmente uscendo le prove di tecnologie avanzatissime, per noi ancora irraggiungibili, che testimoniano la presenza di altre intelligenze sul nostro pianeta. Come dichiara il famoso immunologo e PhD dell’università di Stanford, Garry Nolan, il problema non è se questi oggetti esistano, ma cosa siano e se, come ha ribadito il segretario di Stato, Marco Rubio, siano guidati da una intelligenza misteriosa che sorveglia aree di interesse nazionale come centrali nucleari, basi missilistiche, sedi di agenzie di Intelligence come su Langley.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Finalmente declassificati i file sugli Ufo! Perché potrebbe essere una data storica

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UFO Disclosure: Le Ultime Rivelazioni Che Stanno Facendo Tremare Tutti

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