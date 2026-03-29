All'inizio delle operazioni militari contro l'Iran, è stato captato un messaggio in farsi trasmesso da una stazione radio sconosciuta. Secondo alcuni radioamatori, il segnale, identificato come la Station V32, potrebbe avere origine da un'area vicino alla caserma statunitense di Stoccarda, in Germania. La provenienza e la natura del messaggio sono al centro di discussioni tra gli esperti.

Secondo alcuni radioamatori esperti, la Number Station V32, sorgente del misterioso segnale in farsi captato all’inizio delle operazioni militari contro l’Iran, sarebbe localizzata nell’area riservata vicino alla caserma statunitense Patch Barracks di Stoccarda, in Germania. Le attività di multilaterazione e triangolazione, seguite dalle caratteristiche del segnale locale e dalle indagini, hanno individuato l’origine del segnale V32 in un impianto di trasmissione a onde corte all’interno di una base militare statunitense a Böblingen, 15 km a Sud-Ovest di Stoccarda, in Germania, nella foresta tra la caserma Panzer Kaserne e la caserma Patch Barracks, all’interno di un’area adibita ad addestramento. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran: il misterioso messaggio in farsi all’inizio della guerra potrebbe essere opera della CIA

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