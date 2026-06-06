USA-Germania | analisi tattica del confronto decisivo

L’angolo della partita. La Germania si presenta come chiara favorita nel confronto amichevole contro gli Stati Uniti, che si terrà al Soldier Field di Chicago. I tedeschi arrivano da un periodo di forma notevole, avendo ottenuto tre vittorie in altrettante partite nel 2026, con un totale di dieci reti segnate e senza subire gol nell’ultima sfida contro la Finlandia. Gli Stati Uniti, nonostante la recente vittoria per 3-2 contro il Senegal, soffrono di fragilità difensive, avendo incassato dieci gol nelle ultime tre gare. Questo contrasto tra la solidità tedesca e le vulnerabilità americane rende il match una sfida intrigante per entrambe le squadre. La chiave tattica del match. Dal punto di vista tattico, la Germania di Julian Nagelsmann dovrà fare leva sulla propria potenza offensiva. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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