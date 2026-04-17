Juve Bologna | i 3 segreti del colpo d’andata al Dall’Ara I fattori chiave per replicare nello scontro diretto l’analisi tattica!

Nel confronto tra Juventus e Bologna, la vittoria dei bianconeri all’andata si è basata su tre elementi chiave. L’analisi tattica del match dell’Allianz Stadium evidenzia come alcune scelte strategiche abbiano influenzato il risultato finale. Questi dettagli sono stati determinanti nel determinare l’esito e rappresentano aspetti da considerare per il secondo scontro tra le due squadre.

di Paolo Rossi Juve Bologna: l’analisi tattica del match dell’Allianz Stadium. Quali furono i 3 segreti della vittoria all’andata contro i rossoblù. Domenica si riaccendono i riflettori sulla sfida tra Juve e Bologna. Una gara che promette scintille, soprattutto se si ripensa all’intensa battaglia tattica andata in scena lo scorso 14 dicembre. In quell’occasione, al Dall’Ara, i bianconeri si imposero per 1-0 al termine di un match scorbutico, superando le difficoltà iniziali per poi dominare la ripresa. Nelle parole di mister Spalletti, quella vittoria doveva rappresentare “un punto di non ritorno” per la mentalità della squadra. ULTIMISSIME...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Bologna: i 3 segreti del colpo d’andata al Dall’Ara. I fattori chiave per replicare nello scontro diretto, l’analisi tattica! Notizie correlate Leggi anche: Colpo del Parma al Dall'Ara, Bologna sconfitto 1 a 0 Bologna ectoplasmatico: il Milan passeggia 3-0 al Dall’Ara | Analisi e pagelle della sconfittaIn un Dall’Ara ruggente, il Bologna spinge subito forte ma è il Milan a rendersi più pericoloso e al 20’ passa con Loftus Cheek, lesto in mischia a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Juventus-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Juve-Bologna parte col giallo, dalla svista arbitro a Var e Avar: quella rivolta di Conte e Marotta…; Spalletti e i cinque dubbi per Juve-Bologna: non c’è solo Yildiz da gestire; Tabellino partita Juventus vs Bologna. Juventus-Bologna pronostico e quote: la chicca sul matchDomenica 19 aprile, alle ore 20:45, il Bologna sarà ospite della Juventus all’Allianz Stadium di Torino per la 33ª giornata di Serie A. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio il match, con il p ... calciomercato.com Probabili formazioni Juventus-Bologna: cosa filtra su Yildiz, riecco McKennie e novità OrsoliniProbabili formazioni Juventus Bologna - Le possibili scelte di Spalletti e Italiano per il match della 33^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Secondo Sky Sport, verso Juve-Bologna, la presenza di Yildiz sarebbe a rischio, mentre Thuram sarà a disposizione - facebook.com facebook #Juve-Bologna parte col giallo, dalla svista arbitro a Var e Avar: quella rivolta di Conte e Marotta… x.com